El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se observarán nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, creando un ambiente más gris y cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 15 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta el 100% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 61% y el 86% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que el día avance, el viento se tornará más moderado, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, Bueu experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento durante la tarde, pero con una sensación de frío persistente debido a la alta humedad y el viento. Es un día ideal para disfrutar de paseos tranquilos, siempre con una chaqueta a mano.

