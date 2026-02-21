El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 2 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% en la madrugada y alcanzando el 100% a las 08:00. A lo largo de la jornada, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 58% y el 88% en las horas de la tarde y noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 19 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. La dirección del viento variará, predominando del este y del sureste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría en las horas matutinas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, la combinación de nubes altas y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, por lo que es aconsejable planificar las actividades con ropa adecuada.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que irán en aumento durante la tarde, pero que se mantendrán por debajo de los 20 grados. La alta humedad y el viento moderado serán factores a tener en cuenta para quienes planeen salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87%. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Moraña con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad persistirá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 2 y los 17 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de 2 grados a las 08:00 horas, y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán alternando con momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.