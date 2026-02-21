El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe poco nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque las nubes altas persistirán.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 72% y el 92% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 8-10 km/h durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h en momentos puntuales, especialmente en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.