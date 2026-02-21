El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se elevará, proporcionando un alivio temporal del frío matutino.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de As Neves podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables en las horas de la tarde.

El orto se producirá a las 08:20, y el ocaso será a las 19:14, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la presencia de nubes, los momentos de sol serán posibles, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un respiro del ambiente nublado.

En resumen, As Neves experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y sin posibilidad de lluvias. Los vientos del este aportarán un toque de frescura, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las bajas temperaturas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.