El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en la mayor parte del periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% y alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la temperatura. A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las franjas horarias. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. En las primeras horas, el viento será ligero, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor, aunque la brisa será más notable en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 2 y las 10 de la mañana, donde el cielo estará cubierto. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que las nubes se mantengan, pero con algunas posibles aclaraciones momentáneas. A partir de las 4 de la tarde, el cielo podría mostrar algunas nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

La salida del sol está prevista para las 08:24 y el ocaso a las 19:13, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día sin lluvias, con temperaturas agradables y un cielo mayormente cubierto, ideal para paseos y actividades en la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Se espera que las nubes permanezcan densas hasta el final de la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de luminosidad en la localidad.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 11-15 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.