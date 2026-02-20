El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 11-15 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa será del 63%, aumentando ligeramente hasta el 70% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la ausencia de lluvias y la estabilidad en las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 13 km/h, disminuyendo ligeramente en la tarde. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede resultar refrescante.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, aunque no se esperan cambios significativos en la temperatura. Las condiciones seguirán siendo estables, con un cielo cubierto durante la tarde y la noche. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados a última hora del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes altas en la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en la mayor parte del periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.