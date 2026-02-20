El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas mostrarán un cambio hacia un cielo más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 15 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y aumentando hasta un 87% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que los habitantes de Vilaboa se sientan más incómodos, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. Este viento suave puede aportar una sensación refrescante, pero también puede contribuir a que las temperaturas se sientan más frías.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar preparado para un tiempo variable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El orto se producirá a las 08:23, y el ocaso será a las 19:13, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados hacia el final del día. En resumen, hoy en Vilaboa se vivirá un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera en Redondela un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 67%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

