El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 87% durante la tarde y la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y luego del este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las áreas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, los habitantes de Vila de Cruces no tendrán que preocuparse por la lluvia, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica que puede ser más fría debido a la humedad y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera que la nubosidad sea más densa. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 13 grados.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un estado de cielo cubierto, con momentos de muy nuboso en las primeras horas. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán, aunque se prevén algunas mejoras hacia la tarde, donde se podrán observar períodos de poco nuboso.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.