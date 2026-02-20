El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas no indican precipitaciones, por lo que se espera que la jornada transcurra sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque con un ambiente algo gris.

Las temperaturas en Vigo se mantendrán frescas a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas alrededor de 10 grados , descendiendo a 9 grados en la madrugada. A medida que el día avance, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, rondando los 10 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 85% durante la noche. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, pero no será suficiente para calentar el ambiente.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la ciudad, aunque el cielo nublado puede restar algo de luminosidad. La salida del sol se producirá a las 08:23 y se ocultará a las 19:13, ofreciendo un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa.

En resumen, el 20 de febrero en Vigo se presentará como un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las bajas temperaturas y la alta humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados . Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero aumento en la temperatura hacia el mediodía, alcanzando los 12 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.