El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando hasta un 86% en las horas de la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 17 km/h hacia la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante la sensación de calor que puede generar la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las temperaturas desciendan a 9 grados hacia las 10 de la noche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y humedad podría hacer que la atmósfera se sienta más densa.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Aunque no hay previsión de lluvia, el cielo cubierto puede hacer que la luz solar sea menos intensa, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin riesgo de precipitaciones. Los vientos suaves desde el sureste contribuirán a un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 9 grados, mientras que a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables y una humedad relativa que rondará el 78%.

