El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El 20 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 71% al 73%.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones, alcanzando su punto más alto alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 9 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Tui, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la vista del sol en ciertos momentos. El orto solar se producirá a las 08:23, mientras que el ocaso será a las 19:13, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades diurnas.

En resumen, el tiempo en Tui para el 20 de febrero de 2026 se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, aunque con la necesidad de abrigarse un poco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. En las primeras horas, se registrarán temperaturas más bajas, rondando los 9 grados, pero se espera que suban ligeramente a medida que el sol se eleva en el horizonte.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas se mantendrán, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.