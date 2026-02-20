El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El 20 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas posteriores. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en su punto máximo. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 92% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con el viento. La dirección del viento será predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Tomiño que se preparen para un tiempo fresco y húmedo. Aunque no se esperan lluvias, el cielo cubierto y la alta humedad pueden hacer que el día se sienta más frío de lo habitual. Es aconsejable llevar ropa adecuada para el tiempo, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el 20 de febrero en Tomiño será un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que los residentes disfruten de actividades al aire libre, aunque es recomendable estar preparados para las condiciones frescas y húmedas que caracterizarán la jornada.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se mantendrán estas nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco, ideal para actividades al aire libre si se está adecuadamente abrigado.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado.

El 20 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 71% al 73%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.