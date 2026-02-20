El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 67%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados. La brisa del sureste, que alcanzará velocidades de hasta 7 km/h, aportará un ligero movimiento al ambiente, aunque no se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 15:00 horas. El cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de sol. La humedad relativa disminuirá a medida que el día avance, llegando a un 54% en las horas centrales de la tarde. La brisa seguirá siendo predominante, con vientos del sureste que oscilarán entre 5 y 6 km/h.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:13. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 67% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, el día en Soutomaior se presenta como una jornada mayormente tranquila y sin lluvias, con temperaturas agradables durante la tarde y cielos que alternarán entre nubes altas y momentos de sol. Los vientos suaves del sureste contribuirán a un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 8 grados a las 8:00, y se mantendrá en torno a los 7 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera en Redondela un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas mostrarán un cambio hacia un cielo más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 15 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.