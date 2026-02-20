El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento que podría llegar hasta los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, permitiendo que los residentes de Silleda realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, pero manteniendo su intensidad moderada.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitar un poco la claridad del cielo. A lo largo del día, se podrán observar momentos de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La puesta de sol está programada para las 19:11, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes podrían atenuar los colores del ocaso.
En resumen, Silleda experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas estables y sin precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica que podría ser más fría de lo que indican los termómetros.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un estado de cielo cubierto, con momentos de muy nuboso en las primeras horas. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán, aunque se prevén algunas mejoras hacia la tarde, donde se podrán observar períodos de poco nuboso.
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
