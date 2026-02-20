El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 64% al 76%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto hasta el mediodía, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La brisa del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 9 km/h, aportará un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de la 1 de la tarde, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados hacia las 4 de la tarde. El cielo se despejará en parte, con intervalos de nubes altas y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 67% al 69%, lo que hará que el ambiente se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se mantendrá en dirección sureste, con ráfagas que oscilarán entre 6 y 10 km/h a lo largo del día. Esto proporcionará una brisa suave que será especialmente agradable durante las horas más cálidas de la tarde. Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 8 de la tarde, y el cielo volverá a cubrirse con nubes altas.

La noche se presentará tranquila, con temperaturas que caerán hasta los 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 80%, pero sin riesgo de precipitaciones. En resumen, el día en Sanxenxo será mayormente cubierto, pero con momentos de sol y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o actividades al aire libre.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas marcarán el inicio del día, con una transición hacia un cielo completamente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 15:00 horas, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a partir de las 2 de la madrugada. Esta tendencia de cielos nublados se mantendrá durante gran parte de la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados .

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente entre las 2 y las 12 de la tarde, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.