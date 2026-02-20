El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una variedad de condiciones que se alternarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados durante las primeras horas del día, con una humedad relativa que rondará el 70%, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones de nubosidad continúen, con periodos de bruma que podrían limitar la visibilidad en ciertos momentos. La temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía. La bruma, que se presentará en varias ocasiones, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea del 0% durante todo el día.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las horas centrales del día. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, la sensación de frescura persistirá debido a la nubosidad y la bruma.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Hacia el final de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el anochecer. La humedad aumentará a medida que se acerque la noche, alcanzando niveles del 74% al final del día.

El ocaso se producirá a las 19:13, momento en el cual la temperatura habrá bajado a unos 10 grados, y la bruma podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la bruma y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes continuarán presentes, aunque se prevé que en algunos momentos se abran claros, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas se mantendrán, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.