El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas se mantendrán, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 7 grados. Es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La alta humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, por lo que se aconseja precaución a quienes deban desplazarse en vehículos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no se espera que cause molestias significativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que el tiempo será seco y estable.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento suave. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad de las temperaturas y la alta humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una variedad de condiciones que se alternarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados durante las primeras horas del día, con una humedad relativa que rondará el 70%, lo que contribuirá a una sensación de frío.

El 20 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 71% al 73%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.