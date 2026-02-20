El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y aumentando hasta un 80% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. A lo largo del día, el cielo irá cubriéndose con nubes altas, aunque no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 9 km/h, disminuyendo ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, aunque la alta humedad podría hacer que se perciba un poco más fresco de lo que realmente es.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, pero sin llegar a cubrirse completamente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados a última hora. La puesta de sol se producirá a las 19:13, momento en el cual el cielo podría mostrar un espectáculo de colores, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar el brillo del ocaso.
En resumen, Ribadumia disfrutará de un día tranquilo y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la alta humedad. La ausencia de lluvias y el viento suave permitirán que los ribadumenses puedan disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y aprovechar el día antes de que las temperaturas desciendan por completo al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
