El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera en Redondela un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

El estado del cielo variará a lo largo del día. En las primeras horas, se presentarán nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían generar una sensación de mayor frescura. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% en la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, mientras que por la tarde se espera que el viento se suavice un poco, manteniéndose en torno a los 5-6 km/h. Esto contribuirá a un ambiente relativamente tranquilo, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:13, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presenta sin complicaciones meteorológicas significativas.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nuboso, pero sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la ausencia de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.