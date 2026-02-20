El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. Las nubes continuarán dominando el cielo, y la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 63% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con un ligero aumento en la temperatura que podría llegar a los 15 grados . Sin embargo, la sensación de calor se verá mitigada por la presencia constante de nubes. El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Pontevedra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando mínimos de 8 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 90% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento se mantendrá suave, lo que hará que la noche sea tranquila, aunque fresca.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, siempre con una prenda de abrigo a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.