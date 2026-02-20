El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables y una humedad relativa que rondará el 78%.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, alcanzando temperaturas de hasta 15 grados en su punto máximo. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco a pesar de la abundante nubosidad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En las horas más cálidas, se prevé que el viento sople desde el sur, alcanzando rachas de hasta 19 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados . La humedad aumentará, alcanzando niveles del 87% hacia el final del día, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y fría. El cielo seguirá cubierto, y aunque no se prevén lluvias, la presencia de nubes altas podría dar lugar a un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 19:13.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los vientos suaves y la alta humedad serán características destacadas de esta jornada, que invitan a los residentes a abrigarse adecuadamente si planean salir. A pesar de la falta de sol, el día ofrecerá un ambiente tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.