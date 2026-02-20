El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes continuarán presentes, aunque se prevé que en algunos momentos se abran claros, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 88% en las horas de la tarde y la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Predominará el viento del noroeste, que podría intensificarse ligeramente en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 18 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante la sensación de calor que podría generar la humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la alta humedad.

El amanecer se producirá a las 08:22 y el ocaso será a las 19:13, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento suave, ideal para disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.