El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 69% por la mañana y aumentando hasta un 83% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, el tiempo se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el riesgo de mojarse. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta o abrigo ligero, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frío, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, pero se espera que el cielo se despeje ligeramente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 7 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:12, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, se mantendrá libre de lluvias.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables durante el día, pero con una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o dar paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.