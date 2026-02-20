El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, especialmente durante la mañana y la tarde, con una ligera mejora hacia la noche, donde se espera que las nubes altas vuelvan a aparecer.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 9 grados, que se mantendrá constante hasta el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 92% durante la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Poio podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones contra el frío.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En resumen, Poio experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que varían entre los 7 y 14 grados, alta humedad y sin precipitaciones. Los vientos serán moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día propicio para actividades que no requieran exposición prolongada al aire libre, especialmente en las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.