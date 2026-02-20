El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 8 grados a las 8:00, y se mantendrá en torno a los 7 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia la tarde.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa una mezcla de nubes altas y periodos de cielo despejado. Durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con nubes altas, pero a partir de las 11:00, se espera que el sol brille con más fuerza, proporcionando momentos de cielo despejado. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las nubes volverán a hacer acto de presencia, aunque no se prevén precipitaciones significativas en la región.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, pero sin llegar a ser incómodo.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del norte y noreste a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

No se prevén lluvias en la jornada, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Pazos de Borbén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades en la naturaleza y en el entorno urbano.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nublado, con momentos de sol y sin riesgo de lluvias. Ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.