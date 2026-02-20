El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se mantendrán estas nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco, ideal para actividades al aire libre si se está adecuadamente abrigado.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados. La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 69% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados . Este incremento en la temperatura, combinado con la presencia de nubes altas, permitirá que algunos momentos de sol se filtren, ofreciendo breves intervalos de claridad. A pesar de esto, la mayor parte del día seguirá siendo nublado, lo que podría desanimar a aquellos que buscan un día soleado.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del norte-noroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. En las horas más activas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser notable en zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando un 74% en la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío. Las nubes altas continuarán dominando el cielo, y aunque no se prevén lluvias, la visibilidad podría verse afectada por la humedad en el aire.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.