El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% y alcanzando picos de hasta el 82% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, el sol podría asomarse en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían permitir que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de O Rosal, aunque la atmósfera se sentirá algo pesada debido a la humedad.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 9 y 14 grados , sin posibilidad de lluvia. La combinación de nubes altas, alta humedad y un viento moderado del este creará un ambiente característico de esta época del año, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.