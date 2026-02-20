El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y aumentando hasta un 89% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la abundante nubosidad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el norte, manteniendo su intensidad.

Durante la mañana, se recomienda a los habitantes de O Porriño aprovechar las horas de luz, que comenzarán con el orto a las 08:23 y finalizarán con el ocaso a las 19:13. A pesar de la nubosidad, la visibilidad será buena, lo que permitirá realizar actividades al aire libre con precaución.

En resumen, el día se presentará fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que los habitantes de O Porriño disfruten de un día sin complicaciones meteorológicas.

