El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Esto se traducirá en una sensación de opacidad en el cielo, lo que podría afectar la luminosidad natural del entorno.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 10 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, con niveles que rondarán entre el 64% y el 80%. Esto significa que el ambiente se sentirá algo más pesado y podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, sobre todo en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede sentirse más fuerte.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto permitirá que los residentes y visitantes de O Grove disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente por la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Aunque no se esperan lluvias, el viento y la nubosidad podrían influir en la sensación térmica, por lo que es aconsejable estar preparado para un día fresco y algo gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.