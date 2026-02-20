El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de mayor frescor. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 65-73%, lo que es típico para esta época del año en la región. Esto puede hacer que el ambiente se sienta algo más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde. Este viento moderado puede aportar algo de frescura al ambiente, aunque no se espera que cause incomodidades significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la humedad.

El amanecer se producirá a las 08:23, mientras que el ocaso será a las 19:14, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades cotidianas. En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y apacible en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.