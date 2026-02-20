El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados . Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero aumento en la temperatura hacia el mediodía, alcanzando los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. A partir de las 15:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 20 km/h, predominando del norte-noroeste. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más fuerte en las horas centrales, lo que podría generar un ambiente algo ventoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 22:00 horas. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una ligera mejora en la visibilidad a medida que avanza la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:13, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin precipitaciones a la vista, es un buen día para salir, siempre teniendo en cuenta la chaqueta para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.