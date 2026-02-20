El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con un cielo completamente cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, llegando a los 8 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando picos del 89% durante la noche. Esta alta humedad, combinada con la falta de precipitaciones, sugiere que el ambiente se sentirá algo pesado, pero sin riesgo de lluvias. A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 0%, lo que significa que no se anticipan lluvias en Moraña.

El viento soplará de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero proporcionará algo de frescura, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de humedad en el ambiente.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La combinación de nubes altas y un cielo cubierto puede hacer que la luz solar sea escasa, lo que podría influir en la sensación térmica. A medida que se acerque la tarde, los residentes pueden disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, por lo que se recomienda abrigarse si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.