El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando de dirección noreste en las primeras horas y cambiando a este y oeste a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Mondariz que se vistan en capas, dado que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde. Además, aunque no se esperan lluvias, el cielo cubierto puede hacer que la luz solar sea menos intensa, lo que podría influir en las actividades al aire libre. Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta humedad, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad de las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.