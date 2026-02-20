El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 73% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y sureste. La velocidad del viento variará entre 6 y 16 km/h, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La salida del sol se producirá a las 08:23, y el ocaso será a las 19:13, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

Es recomendable que los habitantes de Moaña se vistan en capas, dado que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde. Además, el viento puede hacer que se sienta más frío, por lo que se sugiere llevar una chaqueta ligera. En resumen, el día se presenta como uno fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o una visita a los encantadores rincones de la localidad, siempre con la precaución de estar preparados para las variaciones de temperatura y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.