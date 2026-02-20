El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un predominio de nubes altas y cubiertas, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de este cambio en el estado del cielo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% por la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 17 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, conforme se aproxime la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 9 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:13, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes en la tarde, sin posibilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento será ligero, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre, ideal para actividades al exterior antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.