El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente entre las 2 y las 12 de la tarde, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas centrales del día, antes de alcanzar un máximo de 14 grados por la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más notablemente en las horas de mayor actividad, entre las 1 y las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro alcance su punto más alto.
La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 79% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La humedad alcanzará su pico en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y menos cómodo.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nubes y humedad.
En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los habitantes vestirse en capas y estar preparados para un día en el que el cielo nublado será el protagonista.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
