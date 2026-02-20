El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a partir de las 2 de la madrugada. Esta tendencia de cielos nublados se mantendrá durante gran parte de la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados .

A medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a despejarse, especialmente hacia la tarde. A partir de las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados, lo que proporcionará un respiro a los habitantes de Marín después de una mañana fría. La humedad relativa será alta, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 2 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a este en las horas de la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 8:23 y el ocaso a las 19:13, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado, pero sin lluvias, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.