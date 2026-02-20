El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un estado de cielo cubierto, con momentos de muy nuboso en las primeras horas. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán, aunque se prevén algunas mejoras hacia la tarde, donde se podrán observar períodos de poco nuboso.

Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el sol avance en el cielo, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 69% y el 86% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando la humedad se mantenga en niveles elevados. Es recomendable que los habitantes de Lalín se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. Este viento suave puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener en cuenta la vestimenta adecuada.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Lalín realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia constante de nubes puede hacer que el día se sienta más gris y menos luminoso.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que varían entre los 5 y 12 grados, alta humedad y vientos suaves. Se recomienda a la población que se prepare para un día fresco y que aproveche las horas de sol que puedan surgir entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.