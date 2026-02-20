El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una transición de condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede influir en la percepción del frío, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener en cuenta la dirección del viento, especialmente si se planean actividades en la costa, donde puede sentirse más intensamente.

El orto se producirá a las 08:25, brindando luz natural a la isla, mientras que el ocaso se espera para las 19:14, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que el día avance, la combinación de temperaturas frescas, alta humedad y cielos cubiertos creará un ambiente característico de esta época del año en A Illa de Arousa. Los residentes y visitantes pueden aprovechar el día para explorar la belleza natural de la isla, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.