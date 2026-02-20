El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 00:00 hasta las 23:00, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. A lo largo del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mañana y se elevará ligeramente a 13 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé que haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, A Guarda no experimentará lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo su intensidad.

En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas estables y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento moderado serán factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y estar preparados para el viento, que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.