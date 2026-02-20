El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. En las primeras horas, se registrarán temperaturas más bajas, rondando los 9 grados, pero se espera que suban ligeramente a medida que el sol se eleva en el horizonte.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Los vientos, provenientes principalmente del este, tendrán una velocidad moderada, variando entre 4 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas de la tarde.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes pueden limitar la vista del sol en ciertos momentos. El orto solar se producirá a las 08:23, mientras que el ocaso está programado para las 19:14, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades cotidianas.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados y mínimas de 8 grados. La ausencia de precipitaciones y la moderada velocidad del viento permitirán que los habitantes realicen sus actividades sin preocupaciones por la lluvia, aunque es aconsejable abrigarse adecuadamente para enfrentar la frescura del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.