El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se espera que el cielo pase a estar poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Esto podría ofrecer breves momentos de sol, aunque la nubosidad seguirá predominando.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando hasta 17 km/h en la tarde, con dirección predominante del norte. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse bien si se planea salir.

La puesta de sol se producirá a las 19:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para la época del año. La combinación de cielos cubiertos y temperaturas frescas es típica de esta temporada, y los residentes de Forcarei deben estar preparados para un tiempo que, aunque no será soleado, se mantendrá seco y manejable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.