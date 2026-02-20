El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera que la nubosidad sea más densa. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 13 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave a moderado contribuirá a la sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas se mantengan, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, sin precipitaciones, con un viento suave que aportará un toque de frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.