El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una transición a condiciones más despejadas hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 61% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 84% hacia las 20:00 horas, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para quienes planean salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 6 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 15 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio fresco en medio de las temperaturas moderadas.

El orto se producirá a las 08:23, brindando luz natural a los habitantes de Cuntis, mientras que el ocaso se espera para las 19:12, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y fresco. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para pasear y disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.