El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 70% y aumentando hasta un 87% hacia el final de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto.

El orto se producirá a las 08:24 horas y el ocaso a las 19:13 horas, lo que proporcionará un total de aproximadamente 10 horas y 49 minutos de luz solar. A pesar de la nubosidad, los momentos de claridad en el cielo podrían ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de la luz del sol, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.