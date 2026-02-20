El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque se alternarán momentos de poco nuboso en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando picos del 87% en horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba, la sensación de humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, aunque sin llegar a condiciones de incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero será un factor a tener en cuenta, ya que puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de A Cañiza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas frescas y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.