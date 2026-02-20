El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 82% en las horas de la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 20 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la percepción del horizonte.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas agradables durante las horas centrales y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.