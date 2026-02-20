El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Se espera que las nubes permanezcan densas hasta el final de la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de luminosidad en la localidad.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 10 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 10 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando a los 14 grados en su punto máximo. A medida que caiga la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será notablemente alta a lo largo del día, comenzando en un 67% y aumentando hasta alcanzar un 81% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cambados vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En lo que respecta al viento, se espera que sople de manera moderada, con una velocidad que variará entre 5 y 17 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, especialmente alrededor de las 12:00 y 13:00, cuando se podrían registrar vientos de hasta 15 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta las condiciones del viento al salir.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento ligero a moderado. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de la jornada, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la alta humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.