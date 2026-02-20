El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 9 grados, mientras que a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y aumentando hasta un 85% hacia la noche. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En cuanto al viento, se espera que sople con una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría limitar un poco la claridad del cielo. Los momentos más despejados se esperan en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Los habitantes deben prepararse para un día en el que la vestimenta abrigada será necesaria, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.