El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas marcarán el inicio del día, con una transición hacia un cielo completamente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 15:00 horas, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes.
En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que las horas centrales del día alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% durante gran parte del día, alcanzando picos del 84% hacia el final de la jornada.
La humedad será un factor notable, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles de hasta el 78%. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo una intensidad moderada.
No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, Bueu disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de frío y viento.
En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y nublado, pero sin preocupaciones por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
